İzmir'de korkunç olay! Eşini ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızınızı yaraladı - Son Dakika
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İzmir'de korkunç olay! Eşini ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızınızı yaraladı

18.08.2022 20:44

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda kayınpederinin 4 katlı binanın 1'inci katında bulunan evine balkondan tırmanarak giren damat, boşanma aşamasındaki eşi ve babasını öldürdükten sonra iki baldızını yaraladı.

Saat 07.30 sıralarında Gülyaka Mahallesi 3030 Sokak'ta bulunan evde iddiaya göre, 4 katlı binanın 1'inci katındaki daireye balkondan tırmanarak çıkan Recep U., yanında getirdiği tabancayla boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu (32), kayınpederi Şemsettin Çelik ile 2 baldızına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

BALDIZLARI YARALANDI

Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Berivan Uslu ile Şemsettin Çelik'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralı durumdaki baldızlar G.Ç., ile Ş.Ç., sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden baba ile kızının cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Damat dehşeti! Eşini ve kayınpederini öldürdü, 2 baldızınızı yaraladı

3 ÇOCUĞUNU ALIP KAÇTI

Korkunç olayı gerçekleştiren Recep U., olayın ardından 3 çocuğunu da alarak hızla kaçtı. Kaçan zanlı, bir süre sonra polis ekiplerince Buca ilçesinde yakalanırken, şüphelinin yanında çocuklarının bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldürüp, 2 baldızını ağır yaraladı (2) Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldürüp, 2 baldızını ağır yaraladı (2) Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldürüp, 2 baldızını ağır yaraladı Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldürüp, 2 baldızını ağır yaraladı
Kaynak: İHA

Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de korkunç olay! Eşini ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızınızı yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de korkunç olay! Eşini ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızınızı yaraladı - Son Dakika
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