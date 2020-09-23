İzmir'de darbedilerek öldürülen kişinin davasında karar - Son Dakika

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde darbedilerek öldürülen Hayrettin İkilik'in eşi Sevda İkilik ile kardeşi ve kuzeninin yargılandığı davada karar çıktı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan sanıklar Sevda İkilik, kardeşi Mehmet Bıkmış ve kuzeni Muhammet Bıkmış, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı.

Öldürülen Hayrettin İkilik'in kardeşi Celal İkilik sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Tüm sanıklar planlayarak kardeşimi öldürdüler. Tüm sanıkların tasarlayarak adam öldürmekten cezalandırılmasını istiyorum. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.

Öldürülen Hayrettin İkilik'in babası Yemlihan İkilik olayda oğlunu kaybettiğini ifade ederek, "Yukarıda Allah'a burada ise devletime ve sizlere sığınıyorum. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.

Tutuklu sanık Sevda İkilik, karşı tarafın kendisine iftira attığını öne sürerek, "Benim çocuklarımın babasını öldürme gibi bir niyetim yoktu ama bu olaydan sonra onlar babamı ve abimi öldürdüler. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da tahliye ve beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sevda İkilik'in "neticesi sebebiyle ağırlaşmış ve ölümle sonuçlanan yaralama" suçundan 16 yıl hapisle cezalandırılmasına, sanığın atılı suçu maktulün kendisine karşı gerçekleştirdiği şiddetin vermiş olduğu tahrik altında işlediği kanaatiyle indirim yapılarak 12 yıla düşürülmesine karar verdi.

Heyet sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışları nedeniyle indirim yapılarak sanığın 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet, diğer sanıklar Muhammed ve Mehmet Bıkmış'ın, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış ve ölümle sonuçlanan yaralama" suçundan 16'şar yıl hapisle cezalandırılmasına, sanıkların atılı suçu yakınları Sevda İkilik'e yönelik maktulün gerçekleştirdiği şiddetin etkisiyle tahrik altında gerçekleştirdikleri kanaati gerekçesiyle 12'şer yıla düşürülmesine ve yargılama sürecindeki olumlu davranışları nedeniyle indirim yapılarak 10'ar yıl hapis ile cezalandırılmalarına hükmetti.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Olay

Güzelbahçe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 28 Mayıs 2019'da darbedildiği belirtilerek Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hayrettin İkilik hayatını kaybetmiş, eşi Sevda İkilik, kardeşi Mehmet Bıkmış ve kuzeni Muhammet Bıkmış gözaltına alınmıştı.

İzmir'deki cinayetin Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde Meşebağları Mahallesi Muhtarı Hasan ile babası Piresin Bıkmış'ın öldürülmesi ve eşi Emine ile 7 yaşındaki oğlu Ahmet'in yaralanmasıyla bağlantılı olduğu belirtilmişti.