Son Dakika Haberleri: İzmir'de "Değişim Akademisi" açıldı
Son Dakika Güncel İzmir'de 'Değişim Akademisi' açıldı

İzmir'de "Değişim Akademisi" açıldı

55 dakika önce

Dünya Değişim Akademisi'nin 152. merkezi, İzmir'in Gaziemir ilçesinde açıldı.

İzmir'de

Dünya Değişim Akademisi'nin 152. merkezi, İzmir'in Gaziemir ilçesinde açıldı.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, "Değişim ile Gençleş" sloganıyla organize edilen İzmir Değişim Şöleni kapsamında, Gaziemir'de akademi merkezinin hizmete açıldığı kaydedildi.

Temel olarak nefes, biyoenerji, vücut çalıştırma teknikleri, konsantrasyon ve derin gevşeme çalışmalarını sunulacak olan merkezde görev alan uzmanların, stres yönetimi, öfkeyi dönüştürme, korkuyu aşma, depresyondan özgürleşme, kıskançlık kontrolü, başarı, kendini ifade etme gibi programlarla hizmet vereceği ifade edildi.

Gaziemir, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:16 Kaynak: AA
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