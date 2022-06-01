İzmir'de Demir Korkuluk Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Demir Korkuluk Hırsızları Yakalandı

01.06.2022 10:28
İzmir'de Demir Korkuluk Hırsızları Yakalandı

İzmir'in Menemen ilçesinde, TCDD'ye ait demir yolu hattındaki korkulukları hurda fiyatına satmak amacıyla çaldıkları belirlenen 3 kişi jandarma operasyonuyla yakalandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde, TCDD'ye ait demir yolu hattındaki korkulukları hurda fiyatına satmak amacıyla çaldıkları belirlenen 3 kişi jandarma operasyonuyla yakalandı.

Menemen'in Hatundere mahallesinde TCDD'ye ait demir yolu hattındaki korkuluklar, 25 Mayıs Çarşamba günü kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ihbar üzerine çevredeki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri inceleyip zanlıları ve olayda kullanılan aracın plakasını tespit etti.

Mermerli mahallesindeki adrese 26 Mayıs Perşembe günü yapılan operasyonda şüpheliler H.B., H.A. ve F.K. gözaltına alındı. Demiryolu hattından çalınan 28 korkuluk da aracın içerisinde ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: ANKA

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