Son Dakika Haberleri: İzmir'de derneğe tombala operasyonu
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İzmir'de derneğe tombala operasyonu

6 saat önce

İZMİR'in Bornova ilçesindeki ormanlık bölgede bulunan ve dernek adı altında faailiyet gösteren binada tombala oynayan 30 kişi yakalandı.

İzmir'de derneğe tombala operasyonu, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesindeki ormanlık bölgede bulunan ve dernek adı altında faailiyet gösteren binada tombala oynayan 30 kişi yakalandı. Tombala oynayanlara adli para cezası uygulanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orta Homeros mevkisindeki ormanlık alanda bulunan ve dernek adı altında faailiyet gösteren binada tombala oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma bu sabah binaya operasyon düzenledi. Operasyonda, içeride tombala oynayan 30 kişiye adli para cezası uygulandı. Tombala oynatan M.Z.Ö.  gözaltına alındı.


Jandarma, Bornova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:18 Kaynak: DHA
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