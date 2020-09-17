İzmir'de "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni" yapıldı - Son Dakika

İzmir'de 11 şehit ailesi ile 25 gaziye, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, törenle tevcih edildi.

Sabancı Kültür Merkezi'ndeki tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek gerçekleştirildi. Binaya girişte Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kullanıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı konuşmada, şehit yakınları ile gazilere devletin kapılarının her zaman açık olduğunu vurguladı.

Törene katılan şehit ve gazi ailelerine seslenen Köşger, şunları söyledi:

"Sizler evlatlarınıza ne kadar gurur duyarsanız azdır. Bizler bugün rahat bir şekilde nefes alıp yaşıyorsak bunun yegane sebebi aziz şehitlerimiz ve çok değerli gazilerimiz sayesindedir. Her yıl devlet övünç madalyası rozet ve beratı sayesinde siz değerli ailelerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Devletin bütün kapıları sonuna kadar siz değerli ailelerimize açık olduğunu bir kez daha hatırlatmak ifade etmek istiyorum."

Köşger, daha sonra şehit yakınlarına ve gazilere "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı"nı takdim etti. Şehitlerin öz geçmişleri okunurken, duygusal anlar yaşandı.

"İhaneti gördük"

Köşger, madalya takdim ettiği gazilerden Jandarma Astsubay Emre İlter'in, kendisinin Bingöl Valisi olarak görev yaptığı 2015'te, yola döşenen patlayıcının teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu yaralandığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Hacılar köyünde teröristler yol kesince Emre İlter'in de aralarında olduğu ekip bölgeye hareket etti. Biz de karargahtan hadiseyi takip ediyoruz. Arkadaşlarımız, sivil vatandaşın burnu kanamasın diye durmaları gereken noktanın ilerisine gittiler. O anda teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. O gün 3 şehit verdik ve 4 gazimiz vardı. Emre İlter de onlardan biriydi. Bu ülke çok şey gördü. O sırada bölgeye helikopterler sevk edildi 3-4 sorti yaptı. Oranın altını üstüne getirdiler aslında orada canlı bir tane terörist kalmaması lazımdı. Biz öyle zannettik. Teröristler belasını buldu diye düşünüyoruz. Sonrasında oraya gidildi ceset arıyoruz bir kan damlası yok maalesef. Helikopterler mühimmatlı nereye attılar, nasıl oldu diye saçımızı başımızı yoluyoruz. 15 Temmuz'da o iki helikopterin pilotu ihraç olanların arasındaydı. İhaneti gördük."

Köşger'in konuşması sırasında gözlerinin dolduğu da görüldü.