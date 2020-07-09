İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı - Son Dakika

İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı

İzmir'de ekmek fiyatına pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapıldı. Buna göre 200 gram ekmek 1,50 liradan satılacak.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, İzmir Fırıncılar Odasının zam talebi üzerine ilgili komisyonun toplandığı belirtildi.

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"200 GRAM EKMEK 1,50 LİRA"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "13 Temmuz 2020 Pazartesi gününden itibaren İzmir'de 200 gram ekmeğin 1,50 liradan, 240 gram ekmeğin ise 1,80 liradan satılmasına karar verilmiştir.

Bu karar, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Fırıncılar Federasyonunun görüşü ve İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası ile varılan konsensüs sonrası İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylanmıştır."

ÖNCEKİ FİYAT TARİFESİ

İzmir'de 200 gram ekmek 1,25 liradan, 240 gram ekmek ise 1,50 liradan satılıyordu.

İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 17:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı - Son Dakika Ekonomi
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