İzmir'de Ekmeğin İçinden Vida Çıktı

İzmir\'de Ekmeğin İçinden Vida Çıktı
14.01.2026 12:05
Bir fırından alınan ekmekte metal vida bulundu. Aile, denetimlerin artırılmasını talep etti.

İzmir'de bir fırından alınan ekmeğin içinden vida çıktı.

Olay, Konak ilçesine bağlı Atilla Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, akşam yemeği için fırından alınan ekmek, sofrada bölündüğü sırada içinde sert bir cisim olduğu görüldü. Hamurun içine tamamen gömülmüş cismin, yaklaşık 3 santimetre uzunluğunda bir metal vida olduğu anlaşıldı. Aile şaşkına uğrarken, açıklamalarda bulunan Yonca Polça "Ekmeği bölerken fark etmesek ya birimizin boğazına kaçacaktı ya da dişimizi parçalayacaktı" dedi.

Olayın ardından ilgili kurumlara şikayette bulunmaya hazırlanan aile, denetimlerin arttırılmasını istedi. - İZMİR

