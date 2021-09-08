İzmir'de emsal artışı talep eden bazı depremzedeler kefenli eylem yaptı - Son Dakika

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) üyeleri, binalarıyla ilgili emsal artışı taleplerinin yerine getirilmediği ve yeni evlerini yapamadıkları iddiasıyla kefenli eylem yaptı.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve hasar gören bazı depremzedeler İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, 30 Ekim Depremi sonrası bazı projelerde emsal değerinin düşürüldüğünü, 66 bin az hasarlı, 8 bin 500 orta hasarlı konut sahibinin yaralarının sarılamadığını savundu.

Özkan, hasarlı konutların sahiplerinin evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını iddia ederek, şöyle konuştu:

"Canlarımızı yitirdik, evlerimizi yitirdik artık barınacağımız tek yer üç karış olan mezar yeridir, diyerek mezar yeri satın almak adına depremzedeler olarak burada buluştuk. Proje alanlarında daireler konut sahiplerinin fikirleri alınmaksızın küçültülmüş, insanlarımız miktarını bilmedikleri rakamlarla borçlandırılmıştır. Hasar durumundan bağımsız olarak proje alanında konutu bulunan tüm yurttaşlarımız aynı ödeme olanaklarından yararlanmalıdır. Yine depremzedeler arasında ayrım yaparak proje alanında konutu bulunan yurttaşlarımıza hak sahipliği tanınmamıştır."

Dernek üyeleri daha sonra çıktıkları Gaziler Caddesi'nde kefen bezi açarak bir süre trafiği durdurdu.