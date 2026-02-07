İzmir'de Engellilerin Huzurevi Sorunları

(İZMİR) - İzmir'de Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı'nı ziyaret eden konuşma ve işitme engelli vatandaşlar, bakım merkezlerindeki 'iletişim duvarları'ndan dert yanarak, "Türkiye'deki huzurevlerinde en büyük eksikliğin uzman çevirmen yokluğu" dedi.

İzmir'de 5 – 7 Şubat günleri arasında, yaşlı bakım standartlarını yükseltmek ve toplumda sağlıklı yaş alma bilincini artırmak amacıyla düzenlenen PAL EXPOCARE Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı, akademi, kamu, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Fuarda, sağlıklı yaşlanmaya yönelik güncel yaklaşımlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Fuarı ziyaret eden işitme ve konuşma engelli vatandaşlar, stantları gezerek modern bakım yöntemlerini inceledi. Sektördeki "iletişim duvarlarını" eleştiren vatandaşlar, işaret dili aracılığıyla duygularını paylaşarak fuardan duydukları memnuniyeti dile getirdi, Türkiye'deki huzurevleri ve sağlıklı yaşam merkezlerindeki en büyük eksikliğin uzman çevirmen eksikliği olduğuna dikkat çekti.

Fuarı gezen vatandaşlar, yaşadıkları zorlukları "Çok keyifli geçiyor, burada yeni şeyler öğreniyoruz. Ama bizim asıl derdimiz huzurevlerindeki eksiklikler. Sağlıklı yaşam merkezlerinin hemen hemen hiçbirinde çevirmen yok. İnsanlarla sadece dudak okuyarak, ne dediklerini tahmin ederek iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bu çok yorucu ve eksik bir yaşam. Bizim de neye ihtiyacımız olduğunu onlara anlatmamız lazım ama bizi anlayacak kimse yok" diyerek anlattı.

"Ekonomik engeller huzurevlerine erişim kısıtlıyor"

Türkiye'deki bakım modelinin yurt dışındaki örneklerle kıyaslandığında sosyal açıdan zayıf kaldığını belirten grup, özellikle Almanya'daki sistemi örnek gösterdi. Yurt dışında işitme engelliler için özel olarak tasarlanmış, sosyal ve kültürel faaliyetlerin ön planda olduğu merkezlerin sayısının fazla olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Yurt dışında aşçılıktan pastacılığa kadar her türlü kursun olduğu, çevirmenlerin her an yanınızda bulunduğu huzurevleri var. Sosyal, kültürel ve ekonomik her anlamda destekleniyorlar. Türkiye'de de bu eksiklikler pekala tamamlanabilir, yurt dışındaki bu modeller emsal alınabilir" dedi.

Grup, iletişim engellerinin yanı sıra ekonomik bariyerlere de değindi. Mevcut piyasa şartlarında talep edilen aylık huzurevi ödemelerinin çok yüksek olduğunu ifade eden yaşlılar, maddi ve manevi yetersizlikler nedeniyle birçok vatandaşın konaklama imkanından mahrum kaldığını belirtti.