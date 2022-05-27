İzmir'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

27.05.2022 02:00
İzmir'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Bornova'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Bornova'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kazımdirik Mahallesi 296 Sokak'taki evlerinde N.Ş. ile eşi Rojda Ş. (43) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında N.Ş. yanındaki silahla eşi Rojda Ş.'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Rojda Ş.'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı N.Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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