İzmir'de eski ortağını pompalı tüfekle öldüren kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de eski ortağını pompalı tüfekle öldüren kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'de eski ortağını pompalı tüfekle öldüren kişi yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı eski ortağını pompalı tüfekle öldüren kişi, gözaltına alındı.

İzmir'de eski ortağını pompalı tüfekle öldüren kişi yakalandı, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı eski ortağını pompalı tüfekle öldüren kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, U.A. (29), İnönü Mahallesi'ndeki evinden çıkan Taşkın Sert'i (36) pompalı tüfekle iki el ateş ederek öldürdü. Zanlı, olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, U.A'yı, Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

U.A. ile Sert'in bir süre sanayi sitesinde birlikte dükkan işlettikleri ve aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenildi.

Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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