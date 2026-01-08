İzmir'de Feribot ve Vapur Seferleri Yeniden Başladı

İzmir'de, Üçkuyular- Bostanlı hattındaki arabalı feribot ile vapur seferleri yeniden başlatıldı.
İZDENİZ'den yapılan açıklamaya göre, Üçkuyular-Bostanlı hattında arabalı feribot seferleri saat 17.45 itibarıyla karşılıklı olarak program dahilinde uygulanmaya başlandı.
Daha önce iptal edilen vapur seferleri ise saat 18.15 itibarıyla program dahilinde yeniden gerçekleştirildi.
Seferlere ilişkin anlık bilgilendirmeler yapılacak.
