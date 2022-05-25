İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU 12 GÖZALTI

İZMİR'de, FETÖPDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında avukatların da olduğu, kapatılan Bank Asya'ya para yatıran ve haklarında önceden FETÖPDY üyesi olduklarına dair ifadeler bulunan 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Bu sabah yapılan baskınlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. (DHA)