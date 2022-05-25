İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU 12 GÖZALTI - Son Dakika
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İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU 12 GÖZALTI

25.05.2022 10:01

İZMİR'de, FETÖPDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de, FETÖPDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında avukatların da olduğu, kapatılan Bank Asya'ya para yatıran ve haklarında önceden FETÖPDY üyesi olduklarına dair ifadeler bulunan 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Bu sabah yapılan baskınlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. (DHA)

İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU 12 GÖZALTI
İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU 12 GÖZALTI
İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU 12 GÖZALTI
İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU 12 GÖZALTI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU 12 GÖZALTI - Son Dakika
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