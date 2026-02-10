İzmir'de FETÖ Operasyonu: 12 Gözaltı

(İZMİR) - İzmir'de FETÖ'nün "güncel yapılanma" faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün "güncel yapılanma" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.
