İzmir\'de Flamingo İp Dolandı, Kurtarıldı

İzmir'in Balçova ilçesinde vücuduna ip dolanan flamingo, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İnciraltı Kent Ormanı açıklarında bir flamingonun mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin dalgıç ekibi, balıkçılık amacıyla hazırlanan tuzaktaki ipe dolandığı belirlenen flamingoyu kıyıya getirdi. İp, güvenli şekilde çıkarıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen flamingo, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Açıklamada, vatandaşların balıkçılık sonrası misina ve benzeri atıkları doğaya bırakmamaları, çevreye karşı duyarlı olmaları çağrısında bulunuldu.