İzmir'de Genç ve Kadın İşsizliğini Çözmek İçin Projeler Geliştirdik"

AK Parti İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'de genç ve kadın işsizliği sorununu ortadan kaldırmak üzere çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Zeybekci, yaptığı açıklamada İzmir'de genç işsiz oranının yüzde 26.5 ile Türkiye
ortalamasının çok üzerinde olduğu, anne ve babalardan işsizlik nedeniyle çocuklarının başka illere göç ettikleri yönünde yoğun şikayetler aldığını belirtti.
İzmirli gençlerin ve kadınların işsizlik sorununa yönelik önemli projeler hazırladıklarına işaret eden Zeybekci, kuracakları kent enstitülerinde sanayici, turizmci ve diğer yatırımcıların aradığı niteliklere göre eğitimler vereceklerini, iş arayanla iş vereni buluşturacaklarını bildirdi.
Enstitüler sayesinde sağlık, turizm, hizmet sektörlerinde dil bilen, donanımlı, bilgi sahibi, nitelikli gençler yetiştirerek iş sahibi yapacaklarını ifade eden Zeybekci, açmayı planladıkları Kadın Eğitim İş ve İstihdam Merkezleri'nde de kadınların iş gücü piyasasındaki durumunu iyileştireceklerini belirtti.
Zeybekci şunları kaydetti:
"Türkiye'ye önemli ihracat girdisi sağlayan Türk halıları, iş gücünün ucuz olması nedeniyle Afganistan
, Pakistan
, Çin
gibi ülkelerde dokutulmaya başlandı. Biz ülkemizin bu değerinin üretimini kentimize çekerek kadınlarımızın gelir kapısı haline getireceğiz. Buna yönelik pazar var, alıcı var. Önemli olan üretim ortamını sağlayıp iki tarafı buluşturmak. Devlet kurumlarıyla ortak proje geliştirip kadınlarımızın sigorta ve stopajını ödeyerek önemli bir istihdam, gelir sağlayacak zemini oluşturacağız."
Zeybekci, sanayiciye ve turizmciye yatırım alanları açmanın belediyenin görevi olduğuna dikkati çekerek "Yeni yatırım alanları belirlemez, altyapısını hazırlamaz, yatırım yapmak için kente geleni oradan oraya sürüklerseniz kırılgan ve hassas olan yatırımcıyı çekemezsiniz" dedi. 1 Nisan
'dan itibaren serbest ve organize sanayi bölgesi kuruluşlarının sayısını artıracaklarını belirten Zeybekci, şu ifadelere yer verdi:
"Her türlü yatırımcının talep ettiği organize sanayi bölgelerinin kurulması için önemli adımlar atacağız. Ayrıca en önemli projelerimiz arasında yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüs alanında dünyanın en cazip serbest Bilim Teknoloji ve Yazılım Vadisi'ni hayata geçireceğiz. Emekli ve yaşlıların bakımına yönelik her türlü avantaja sahip ilimizde Uluslararası Geriatri Merkezini kuracağız. 4-5 yıldızlı otel sayısının en az iki katına ulaşmasını sağlayarak normal turistin yanında kongre turizmini de hareketlendireceğiz. Bayındır
, Balçova
, Bergama
, Çeşme
, Dikili
, Seferihisar
ve Selçuk
ilçelerimizdeki jeotermal kaynaklarımızı sağlık turizmine kazandıracağız."
"Büyükleriniz sizin cennet hediyenizdir"
Zeybekci, AK Parti Kadın Kolları'nın Sevgililer Günü
etkinliğini kapsamında 50 yılı aşkın süredir evli çiftlerle de bir araya geldi.
İzmir'de yaşlısından gencine herkesin yaşam kalitesini yükseltmek için çaba gösterdiğini ifade eden Zeybekci, gençlere seslenerek, "Büyükleriniz sizin cennet hediyenizdir, kıymetini bilin. Kaybettikten sonra anam dersin, babam dersin ama yanında yoktur. Onları sevin, öyle bir mutlu edin ki kıyamette sizin şahidiniz olsun. Dünyada başka hiçbir din, inanç yoktur cennet anaların ayağı altındadır diyen, oruç tut, namaz kıl, zekat ver, hacca git gibi dini emirlerle birlikte anaya, babaya itaat et diyen. Biz de bu emri bilenlerdeniz" ifadesini kullandı.