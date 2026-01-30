İzmir'de Gri Su ile Tarımda Su Yönetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Gri Su ile Tarımda Su Yönetimi

İzmir\'de Gri Su ile Tarımda Su Yönetimi
30.01.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'de gri su kullanımının tarım için faydalı olacağını belirtti.

TÜRKİYE Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'de kullanılan suyun yeniden arıtılarak gri su olarak tarımda değerlendirilmesinin önemli etkileri olabileceğini belirterek, "Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nden elde edilecek gri su ve Gördes Barajı'nın altyapısının düzenlenmesi İzmir'i uzun yıllar rahatlatır" dedi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından kuraklık nedeniyle uygulanan planlı su kesintileri sürerken, kuraklık sorununa yönelik çözüm arayışları da devam ediyor. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, çözüm önerilerinden birinin gri su olduğunu söyledi. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi gibi büyük tesislerden çıkan suyun arıtıldıktan sonra tarıma kazandırılmasının önemli etkileri olacağını belirten Prof. Dr. Yaşar, gri suyun kullanılan suyun yeniden arıtılarak tekrar kullanıma kazandırılması anlamına geldiğini ifade ederek, "Amerika'nın 47 eyaletinde büyük şehirlerde kullanılan sular gri su yöntemiyle tarımda değerlendiriliyor. Çünkü tarımda çok ciddi miktarda su tüketiliyor. Bu yöntemle büyük bir avantaj elde edilebilir. İzmir'de binalardan akan suyun toplanarak gri suya dönüştürülmesi de konuşuluyor. Japonya gibi birçok ülkede bu uygulama başladı. Ancak İzmir'de her binada değil, büyük binalar ve sitelerde uygulanabilir. Arıtılan su bahçe sulamasında ya da tuvaletlerde yeniden kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

'GÜNDE 500 BİN METREKÜP SU DENİZE DÖKÜLÜYOR'

İzmir'de gri su uygulamasının binalara kadar yayılmasına gerek olmadığını belirten Prof. Dr. Yaşar, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nden çıkan arıtılmış suyun tarıma kazandırılması ve Gördes Barajı'nın altyapı sorunlarının giderilmesinin yeterli olacağını söyledi. Gördes Barajı'nda suyun birikmesini engelleyen altyapı sorunlarının halen devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iki sorun çözüldüğünde bulut tohumlama ya da deniz suyuna ihtiyaç kalmaz. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nden her gün ortalama 500 bin metreküp su denize dökülüyor. Bunun üçte biri dahi arıtılarak Gediz ve Menemen ovalarına gönderilirse tüm tarım alanlarına yeter. Tarım için kullanılan yer altı suları da rezerv olarak kalır. Su yatırımlarında paranın hiçbir önemi yok."

'SU SORUNU DEĞİL, SU YÖNETİMİ SORUNU VAR'

İzmir'de su sorunu değil, su yönetimi sorunu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yaşar, "Kullanma suyu toplam tüketimin yüzde 5-7'si civarında. Tarımda ise suyun yaklaşık yüzde 75'i kullanılıyor. Suyu bilimsel yöntemlerle kullanmamız gerekiyor. Bulut tohumlama ile yağışın yüzde 25 artırılabileceği söyleniyor ancak zaten sistemde yüzde 25 kayıp-kaçak var. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nden elde edilecek gri su ve Gördes Barajı'nın altyapısının düzenlenmesi İzmir'i uzun yıllar rahatlatır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Doğan Yaşar, Teknoloji, Güncel, Tarım, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Gri Su ile Tarımda Su Yönetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

10:45
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie’ye çifte şok
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie'ye çifte şok
10:16
Boğaz’daki tarihi yalı icradan satılık İşte istenen rakam
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
09:54
Avrupa ülkesini sarsan skandal Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
09:32
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
08:59
Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu Korkutan haber geldi
Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu! Korkutan haber geldi
08:34
60 ilde sarı alarm İstanbul’a kar geliyor
60 ilde sarı alarm! İstanbul'a kar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 11:00:41. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Gri Su ile Tarımda Su Yönetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.