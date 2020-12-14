İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (3) - Son Dakika

İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (3)

14.12.2020 13:09
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (3), System.String[]

KARŞIYAKA'YI SAĞANAK VURDU, VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİİzmir'de 4 gündür devam eden sağanak yağmur, dün akşam saatlerinde etkisini artırdı.

KARŞIYAKA'YI SAĞANAK VURDU, VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

İzmir'de 4 gündür devam eden sağanak yağmur, dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde deniz taştı. Sahile yakın İkinci Etap Sitesi'nin bahçesi, taşan deniz sularıyla dolarken otopark ile yolları su bastı. Kaldırım seviyesinden yaklaşık 25-30 santimetre yükselen sular, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince boşaltılmaya çalışıldı. Yağmurun dinmesiyle birlikte mahallede hayat normale dönmeye başladı.

İkinci Etap Sitesi sakinlerinden Mehmet Atak, mağdur olduklarını belirterek, "Mavişehir gibi bir yerde sürekli su baskını yaşanıyorsa diyecek bir söz bulamıyorum. Neden kontrol edilemiyor? Belediyenin bakması lazım. Yazık. Burada bir daire 10-12 milyon TL. Evimin 6 bin TL kirası var. Şu rezilliğe bak. Burada herkes mağdur. Daha önce de oluyordu ama bu sene felaket oldu. Yakışmıyor. Bu durumun Mavişehir'de yaşandığını söylemekten utanıyorum" dedi.4 otomobilinden birinin su içinde kaldığını belirten Deniz Mutaf, "Bir otomobilim taşkın suları nedeniyle arıza yaptı. Birçok site sakininin arabası, suyun içinde kaldı. Yerel yönetimlerin bir an önce İzmir'in alt yapısına bir çözüm bulması lazım. İzmir'e yakışmayan bir durum. İnsanlar burada oturmak için yüksek bir meblağ ödüyor. Karşılığı bu olmaması gerekiyor. Belediyenin çare bulması lazım" diye konuştu. Sedat Yıldız ise, "Durum rezalet. Her yer su. Sürekli yaşanan ir durum. Motosikletimin her yeri su almış durumda. Ne hasarı var ona bakacağım. Kuryelik yapıyorum. Patronuma ne diyeceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.FOÇA'NIN KIRSAL MAHALLELERİNDE DE ZARARA YOL AÇTIDört gündür aralıklarla, dün saat 21.00 sıralarında ise yaklaşık 3 saat boyunca sağanak şeklinde yağan yağmur, Foça'nın kırsal mahallelerinde de zarara yol açtı. Özellikle ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Yenibağarası ve Bağarası mahallelerinde sağanak nedeniyle bazı ev ve çiftlikleri su bastı, tarlalar su altında kaldı. Yüksek kesimlerden inen yağmur suları dere yataklarını doldurdu. Bazı dere yataklarındaki künklerin tıkınması nedeniyle taşkınlar yaşandı. Üreticiler, yağmurun yağmasıyla sevindiklerini, ancak dünkü sağanak nedeniyle buğday ekili tarlaların suyla dolmasıyla mağdur olduklarını söyledi.İlçe merkezindeki Atatürk Mahallesi'nde ise bazı sokakların logarları taştı, su baskınları yaşandı. Sel ve su baskınlarının yaşanmaya başladığı anlardan itibaren Foça Belediyesi ve İZSU ekipleri iş makineleri ile dere yatakları, kanal ve evlerin bahçelerinde biriken sulara günün ilk ışıklarına kadar müdahale etti. Bölgede sular yağmurunda etkisini kaybetmesiyle birlikte çekilmeye başladı.

Gökçe ADAR,Kadir ÖZEN, Seyfi GÜL/İZMİR,


İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (3)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (3)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (3)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (3)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (3)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (3)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (3)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (3)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (3)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (3)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (3)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (3)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (3)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (3)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (3)

Mavişehir, Karşıyaka, İzmir, Foça, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (3) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Komşularını baklava ikram edip uyuttuktan sonra engelli kızlarını kaçırdı ABD Hazine ve Ticaret Bakanlıklarına siber saldırıda Rusya iddiası ses getirdi! Büyükelçilik'ten yanıt gecikmedi Seren Serengil, gözlerden uzak tuttuğu ablasıyla ilgili bilinmeyeni paylaştı: 15 yıldır kadın kollarında çalışıyor Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Bill Gates'ten korkutan koronavirüs tahmini: Nisan 2021'e kadar 200 bin kişi daha ölebilir Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış
Dünyaca ünlü teknik adam Gerard Houllier hayatını kaybetti Dünyaca ünlü teknik adam Gerard Houllier hayatını kaybetti         
13:36
Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu         
12:46
CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın         
12:04
Polisi çileden çıkaran kadının suç dosyası kabarık çıktı! Garsonun kafasına küllük fırlatmış Polisi çileden çıkaran kadının suç dosyası kabarık çıktı! Garsonun kafasına küllük fırlatmış         
11:42
Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek         
11:10
Ay'da inşa edilecek evlerin görüntüleri paylaşıldı! Verilecek isim bile hazır Ay'da inşa edilecek evlerin görüntüleri paylaşıldı! Verilecek isim bile hazır         
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu         
10:41
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
"Ultraviyole ışıklı makine koronayı gösteriyor" iddiasına uzmanlardan yanıt: Bir ilaçtaki fosfordan kaynaklanıyor         
09:40
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, futbolcularını sosyal medyada sert sözlerle eleştirdi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, futbolcularını sosyal medyada sert sözlerle eleştirdi         
09:30
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum         
21:15
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 13:48:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei