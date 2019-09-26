Son Dakika Haberleri: İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi ağır yaralandı

16 dakika önce

İzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi ağır yaralandı.

İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi ağır yaralandı, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi ağır yaralandı.

Güzelbahçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan, kural ihlali yapan motosiklet sürücüsünü takibe aldı.

İzmir - Çeşme kara yolundaki Adres kavşağında motosikleti durduran Çağlayan'a, belge kontrolü yaptığı sırada İzmir yönünden gelen H.G'nin (70) kullandığı 35 UDV 07 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Çağlayan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Güzelbahçe, Çağlayan, İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğlunu öldüren babaya müebbet hapis istemi
Son dakika: İBB, deprem sonrası İstanbul'da hizmet veren metrobüs sayısını artırdı Prof. Dr. Ahmet Ercan 'büyük İstanbul depremi'yle ilgili konuştu: 20-25 yıldan önce büyük bir deprem beklemiyorum AFAD: Size en yakın toplanma alanını e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 17:08:56. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]