Son Dakika Haberleri: İzmir'de, Helikopterli Trafik Denetimi

İzmir'de, Helikopterli Trafik Denetimi

36 dakika önce

İZMİR'in Kemalpaşa, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde, helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İzmir'de, Helikopterli Trafik Denetimi, System.String[]
İZMİR'in Kemalpaşa, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde, helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sağ şeritte uygunsuz bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, makas atma, hatalı sollama ve yakın takip gibi trafik suçlarının önlenebilmesi amacıyla, bugün bir dizi denetim yaptı. Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen bir helikopterin de havadan destek verdiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden birçok sürücüye idari para cezası kesildi. Jandarmadan yapılan açıklamada, sürücülerdeki 'yakalanma riski' duygusunun sürekli üst düzeyde tutulabilmesi için trafik denetimlerinin süreceği belirtildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:30 Kaynak: DHA

Bayındır, Torbalı, Kemalpaşa, İzmir, Güncel
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