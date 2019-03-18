İzmir'de, Helikopterli Trafik Denetimi
36 dakika önce
İZMİR'in Kemalpaşa, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde, helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.
İZMİR'in Kemalpaşa
, Torbalı
ve Bayındır
ilçelerinde, helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. İzmir
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, sağ şeritte uygunsuz bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, makas atma, hatalı sollama ve yakın takip gibi trafik suçlarının önlenebilmesi amacıyla, bugün bir dizi denetim yaptı. Aydın
Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen bir helikopterin de havadan destek verdiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden birçok sürücüye idari para cezası kesildi. Jandarmadan yapılan açıklamada, sürücülerdeki 'yakalanma riski' duygusunun sürekli üst düzeyde tutulabilmesi için trafik denetimlerinin süreceği belirtildi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:30 Kaynak: DHA
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