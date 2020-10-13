İzmir'de hırsızlar, otomobilin camını patlatıp içindeki 150 bin lirayı çaldı - Son Dakika

İzmir'de hırsızlar, otomobilin camını patlatıp içindeki 150 bin lirayı çaldı

13.10.2020 15:39
İzmir'de hırsızlar, otomobilin camını patlatıp içindeki 150 bin lirayı çaldı, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde tamircilik yapan kişi, bankadan çektiği parayı aracının arka koltuğuna bıraktı. Ciple gelen kimliği belirsiz kişilerce 150 bin lirası çalındı. Tamirci, "Hem mevcut borçlarımı ödeyemeyeceğim gibi hem de 150 bin lira daha borçlandım. Çok zor durumdayım ve iflasın eşiğine geldim" dedi.

14 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Pınarbaşı semti Kemalpaşa Mahallesi 7410 Sokak'ta meydana gelen olayda, bölgedeki sanayi sitesinde tamircilik yapan Coşkun K., borçları nedeniyle 165 bin lira esnaf kefaret kredisi çektikten sonra dükkanına geldi. İçinden 15 bin lirasını yanına alıp, geriye kalan 150 bin lirayı arka koltuğun üzerine bırakan Coşkun K., arabasını kilitleyip borcunu vermeye gitti. Ancak bu sırada ciple gelen bazı kişiler, camı kırıp 150 bin lirayı aldı. Hırsızlar geldikleri araçla kaçarken, sesleri duyup aracının yanına gelen Coşkun K., paranın çalındığını görünce polise haber verdi. Ekipler, şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Görüntülerde, koyu renkli cipin Coşkun K.'nin aracının yanına yanaştıktan sonra arka koltukta oturan yüzü kapalı birinin camı patlatıp parayı aldığı, ardından da cipin hızla uzaklaştığı görüldü.

"BORCUM İÇİN KREDİ ÇEKTİM, 150 BİN DAHA BORÇLANDIM"

Kamera kayıtlarını izledikten sonra şoke olduğunu söyleyen Coşkun K., "165 bin lira kredi aldıktan sonra dükkana geldim. Paranın içinden arkadaşıma olan borcumu ödemek için 15 bin lira alıp gerisini aracımın arka koltuğuna bıraktım. Aracı kilitleyip arkadaşın dükkanına gittiğimde 'Hırsız var' bağrışmalarını duydum ve geldiğimde paramın çalındığını gördüm. Hemen polisi arayıp şikayetçi oldum. Ekiplerin yaptıkları incelemelerde, hırsızlar camı kırdıkları için herhangi bir parmak izine rastlanmadı. Arabadan inmeden paramı çalmışlar. 15-20 dakika burada bekleyip bizi gözetlemişler ve dükkandan ayrılmamı fırsat bilip harekete geçmişler. Olayın nasıl olduğunu da kamera kayıtlarını izledikten sonra anladık. Cipin ön camında dahi simsiyah film var. Yüzleri de kapalı olduğu için kim olduklarını bilmiyoruz. Büyük ihtimalle bankadan itibaren takip edilmişim. Kayıtları izleyince şoke oldum. Gündüz vakti bu nasıl bir cesaret?" dedi. Maddi olarak iflasın eşiğine geldiğini belirten Coşkun K., "Kredi borçlarımı ödemek için çekmiştim. Hem mevcut borçlarımı ödeyemeyeceğim gibi hem de 150 bin lira daha borçlandım. Çok zor durumdayım ve iflasın eşiğine geldim. Ne olur beni bu durumdan kurtarın. Bun paraları ödeyecek gücüm yok. Emniyet mensuplarından rica ediyorum benim paramı bulsunlar" diye konuştu.

''PROFESYONEL VE KORKUSUZLAR''

Mahalle esnafından Akif Karabulut (30), hırsızların profesyonel olduklarını belirterek, "Bir aracı tamir etmiştim ve döndüğümde hengameyi gördüm. O telaşla hemen kamera kayıtlarına baktık ancak biz bulana kadar adamlar gitmişti. Mahallemizde birkaç kez daha hırsızlık olayı yaşanmıştı, ancak hiç bu kadar büyük bir şey olmamıştı. Adamlar çok profesyonel ve korkusuzlarmış. Güpegündüz çay içmeye gelir gibi arabanın içinden parayı alıp gitmişler. Bu durum bizi de korkutuyor. Bu işi yapanların şebeke olduğunu düşünüyorum. Hem Coşkun ustanın hem de bizim rahatlamamız için hırsızların bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir'de hırsızlar, otomobilin camını patlatıp içindeki 150 bin lirayı çaldı
İzmir'de hırsızlar, otomobilin camını patlatıp içindeki 150 bin lirayı çaldı
İzmir'de hırsızlar, otomobilin camını patlatıp içindeki 150 bin lirayı çaldı
İzmir'de hırsızlar, otomobilin camını patlatıp içindeki 150 bin lirayı çaldı
İzmir'de hırsızlar, otomobilin camını patlatıp içindeki 150 bin lirayı çaldı
İzmir'de hırsızlar, otomobilin camını patlatıp içindeki 150 bin lirayı çaldı
İzmir'de hırsızlar, otomobilin camını patlatıp içindeki 150 bin lirayı çaldı
İzmir'de hırsızlar, otomobilin camını patlatıp içindeki 150 bin lirayı çaldı
İzmir'de hırsızlar, otomobilin camını patlatıp içindeki 150 bin lirayı çaldı
İzmir'de hırsızlar, otomobilin camını patlatıp içindeki 150 bin lirayı çaldı
İzmir'de hırsızlar, otomobilin camını patlatıp içindeki 150 bin lirayı çaldı

Bornova, Kamera, Eylül, Kredi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de hırsızlar, otomobilin camını patlatıp içindeki 150 bin lirayı çaldı - Son Dakika

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