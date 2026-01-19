İzmir'de IBAN Dolandırıcılığına Karşı Farkındalık Çalışması - Son Dakika
İzmir'de IBAN Dolandırıcılığına Karşı Farkındalık Çalışması

İzmir\'de IBAN Dolandırıcılığına Karşı Farkındalık Çalışması
19.01.2026 10:52
Gülten Saygı, IBAN dolandırıcılığına dikkat çekmek için broşürler dağıtıyor ve insanları uyarıyor.

İZMİR'de Gülten Saygı (37), vatandaşları IBAN dolandırıcılığına karşı uyarmak için sokak sokak gezerek hazırladığı broşürleri dağıtıp, duvar ve direklere yapıştırıyor. Başta yakın çevresi olmak üzere birçok kişinin bu konuda mağduriyet yaşadığını belirten Saygı, "Yakınınız, tanıdığınız olsa dahi IBAN hesabınızı vermeyin. 'Benim hesabımda bloke var, sana da harçlık veririm' gibi sözlere inanmayın" dedi.

Tekstil işçisi olan Gülten Saygı'nın yaklaşık 1 yıl önce arkadaşına ulaşan bir yakınının, hesabının bloke olduğu ve acil para transferi için IBAN'a ihtiyaç duyduğu yönünde talepte bulunduğu belirtildi. İddiaya göre, Saygı'nın arkadaşına ait hesaba olaydan yaklaşık 1 yıl sonra 20 ayrı hesaptan para transferi gerçekleştirildi. Yapılan incelemede söz konusu IBAN'ın dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Saygı'nın arkadaşı hakkında 'dolandırıcılık' suçlamasıyla açılan davanın ardından cezaevine gönderildi. Yaşanan olayın ardından bir arkadaşının daha aynı mağduriyeti yaşadığını ifade eden Saygı, bu yöntemi araştırmaya başladı. TCK 158 Mağdurları Platformu'na ulaştığını belirten Saygı, son dönemde bu tür olayların sık yaşandığını ve çok sayıda kişinin aynı yöntemle mağdur edildiğini öğrendiğini söyledi. Bunun üzerine vatandaşları IBAN dolandırıcılığına karşı uyarmak amacıyla broşür hazırlatıp bastıran Saygı, onları dağıtarak ve bazı noktalara yapıştırarak bilgilendirme yapmaya başladı.

'AMACIMIZ İNSANLARI UYARMAK'

Farkındalık oluşturmak amacıyla harekete geçtiğini dile getiren Saygı, "Arkadaşımın bir yakını, 'Benim hesabımda bloke var, senin hesabına para gönderebilir miyim?' diye rica etmiş. Yaklaşık 1 yıl sonra 20 ayrı hesaptan IBAN'a para transferi yapılmış. Yapılan incelemede IBAN'ın dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı belirlenince arkadaşım hapse girdi. Kendim mağdur değilim ancak arkadaşımın başına bu olay gelince araştırma yaptım. Bu nedenle ne kadar çok insanın mağdur olduğunu gördüm. Amacımız insanları uyarmak" ifadelerini kullandı.

'IBAN HESABINIZI KİMSEYLE PAYLAŞMAYIN'

Kimsenin mağdur olmaması için çalıştıklarını söyleyen Saygı, "Broşürleri bastırıp dağıtıyorum. Yakınınız, tanıdığınız olsa dahi IBAN hesabınızı vermeyin. 'Benim hesabımda bloke var, sana da harçlık veririm' gibi sözlere inanmayın. Bir kez paylaştığınızda süreç hemen başlamıyor, belli bir süre sonra başlıyor. Hesabınıza yabancı yerlerden para geliyor" dedi.

'ELİMİZDEN GELDİĞİNCE SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Özellikle gençlerin harçlık vaadiyle kandırıldığını ifade eden Saygı, "Gençler bu konuda çok mağdur ve mağdur olmaya da açık. Maalesef inanıyorlar ve bir yıl sonra onlarca dosyanın açıldığını fark ediyorlar. Böylece birçok mağduriyet yaşayan insanın psikolojisi bozulmuş durumda. Elimizden geldiğince sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, İzmir, Son Dakika

