İzmir'de İha'nın Tespit Ettiği 62 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de İha'nın Tespit Ettiği 62 Kaçak Göçmen Yakalandı

27.06.2022 13:22

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında görev yapan insansız hava aracının (İHA) tespit ettiği 62 kaçak göçmen ve 3 organizatör, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında görev yapan insansız hava aracının (İHA) tespit ettiği 62 kaçak göçmen ve 3 organizatör, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında devriye görevi yapan İHA, lastik bot içerisindeki göçmenleri gece saatlerinde tespit etti. Deniz polisi organizatörlerin içerisinde bulunduğu tekneye müdahale ederken, Sahil Güvenlik botu ise kaçak göçmenlerin lastik botuna yanaştı. Bu sırada karada olan ve kaçamaya çalışan bir organizatör ise jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyona ait İHA görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Soylu şunları kaydetti:

"Kaçak göçle mücadelemiz sürüyor. Emniyet, Sahil Güvenlik ve jandarmamızın müşterek operasyonuyla Ege Denizi'nden geçmek isteyen kaçak  göçmenleri İHA'mız tespit etti. Deniz polisi organizatörleri, Sahil Güvenlik göçmenleri, jandarmamız karaya çıkan bir organizatörü yakaladı."

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Kaynak: ANKA

Süleyman Soylu, Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de İha'nın Tespit Ettiği 62 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de İha'nın Tespit Ettiği 62 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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