Yangın, Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi'nde saat 14.10 sıralarında ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 3 uçak ve 20 arazöz sevk edildi. Öte yandan, Muğla 'nın Dalaman ilçesinden 1 yangın uçağının daha bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! İzmir'de iki orman yangını - Son Dakika

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