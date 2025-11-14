İzmir'de İş Hayatına Hazırlanan Nöroçeşitli Gençlerin Mezuniyet Sevinci

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin nöroçeşitli gençleri iş hayatına hazırlayan İş için Nitelikli Kazanım Programı (İŞ-İN), ikinci mezunlarını verdi. Elhamra Sahnesi'nde düzenlenen sertifika töreninde gurur dolu anlar yaşandı. İki ay boyunca özgeçmiş yazma, iş hayatına hazırlanma, mail atma, iş arkadaşları ve yöneticilerle selamlaşma gibi geniş kapsamlı eğitim alan gençler, istihdama katılmak için gün sayıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan nöroçeşitli gençlere istihdam olanakları yaratmak ve işe yerleşen gençlere iş koçu desteği vermek üzere Türkiye'de ilk kez Destekli İstihdam Ofisi'ni açtı. Bu hizmetlerin yanı sıra Dr. Gülser Vardarcı Kacar tarafından geliştirilen İŞ-İN eğitim programını da sürdüren Destekli İstihdam Ofisi, nöroçeşitli gençleri iş hayatına hazırlıyor.

Bu kapsamda iş koçları eşliğinde özgeçmiş hazırlama, iş arama süreci, iş hayatında nasıl davranılması gerektiği, mail atma, iş yeri kuralları gibi kapsamlı bir eğitim veriliyor.

İki aylık eğitimi tamamlayan gençler, sertifikalarını aldıktan sonra iş hayatına atılmaya hazır hale geliyor. İŞ-İN, ilk mezunlarını geçen temmuz ayında verirken, ikinci mezunlar da sertifikalarına kavuştu.

Sertifikalarını aldılar

Törende, eğitimden başarıyla mezun olan Göktuğ Canpolat, Seray Tokalı, Tümercan Kayış, Oğuz Öztürk, Arınç Erbaş, Osman Ertuğrul, Yavuz Selim Ateş, Semih Özdemir, Kaan Gürbüz ve Arda Feroğlu sertifikalarını aldı. Nöroçeşitli katılımcılar, tek tek sahneye çıkarak konuşma yaptı. İş hayatına hazır konuma gelen gençler, istihdamda yer alarak kendi ayakları üzerinde durmak istediklerini belirtti. Törende, nöroçeşitli müzisyen Orkun Kaan Konya da katılımcılara özel bir konser verdi.

Üçüncü dönem için hazırlanılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Arzu Ütaş, Türkiye'de ilk defa İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından nöroçeşitli bireyler için böyle bir çalışma yapıldığını belirterek, "Eğitimlerimizde katılımcılara hem nitelik kazandırıyoruz hem de istihdam edildiklerinde işe alışmaları için koçluk yapıyoruz. Üçüncü dönem için hazırlıklarımız başladı. Gelişmeler, hem İzmir Büyükşehir Belediyesi hem de Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında paylaşılacak" dedi.

"Hepimizin gönlünde tek kelime var; istihdam"

Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, Engelsiz İzmir Komisyonu Başkanı Semiha Memiş Saraç da "Sizinle gurur duyuyorum. Umarım en kısa zamanda gönlünüzdeki işi bulacaksınız" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nde görevli Özel Eğitim Uzmanı ve İş Koçu Büşra Alpayım ise "Hepimizin gönlünde tek kelime var; istihdam. Ofisimiz aracılığıyla İŞ-İN'in ikinci mezunlarımızı veriyoruz. Program, etkisi tartışılmayacak şekilde çok güzel sonuçlar verdi" ifadelerini kullandı.

"Örnek olsun"

Eğitim programını hazırlayan Dr. Gülser Vardarcı Kacar, "Biz İzmir'de bir ilki gerçekleştirdik ve bu eğitim Türkiye'deki ilk araştırmadır. İŞ-İN eğitim programıyla istihdam hayatına atılacak dostlarımızın yaşamını kolaylaştırmak istedik. Umarım bütün belediyeler bu programı uygular" ifadelerini kullandı.

"Parayla ölçemeyeceğimiz kıymette"

Eğitim programından mezun olan 22 yaşındaki otizmli Yavuz Selim Ateş'in annesi Dilber Ateş, "Oğlumun böyle bir eğitimden faydalanması çok güzel, çok memnun olduk. Sesimizi duyurabilmek, ona uygun bir iş bulabilmek çok faydalı olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Oğlum aldığı bu eğitim sayesinde sosyalleşti, iş ortamında nasıl davranması gerektiğini, neleri yapıp neleri yapmaması gerektiğini öğrendi. Bu, bizim parayla ölçemeyeceğimiz kıymette bir program" ifadesine yer verdi.

"Gurur verici"

Programdan mezun olan otizmli Kaan Gürbüz'ün annesi Hasibe Gürbüz de "Böyle bir proje, otizmlilerin topluma entegre olması açısından çok faydalı. Bunu ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gurur verici. Oğlum 28 yaşında ve lise mezunu. KPSS puanı iyi olmasına rağmen şimdiye kadar bir işe yerleşemedi. İnşallah gönlümüze göre bir işe yerleşir. Mutlu, mesut, kendi ayaklarının üstünde durarak hayatına devam eder" dedi.

İŞ-İN eğitimleri

İŞ-İN eğitimleri, nöroçeşitlilerin çalışma hayatı öncesi sosyal ve mesleki becerilerini geliştirecek interaktif bir eğitim olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda kişisel güçlü yönleri belirleme, zorlukları belirleme ve üstesinden gelme, öz savunuculuk inşa etme, öz tanım geliştirme, kişilerarası ilişki becerileri, kişisel amaçları belirleme, iletişim becerilerini geliştirme ve kariyer seçeneklerini keşfetme gibi konular, eğitim içeriğinde yer alıyor.

İŞ-İN eğitim programına başvurmak için önce Destekli İstihdam Ofisi'ne kayıt olmak gerekiyor. 18 yaşından büyük, çalışmak isteyen ve desteğe ihtiyaç duyan, okuma yazma bilen kişiler eğitimlere başvurabiliyor. En fazla 12 kişilik olan eğitim sınıfında, iki kişilik de okuma yazma bilmeyen kontenjanı bulunuyor.