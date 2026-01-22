İzmir'de İş Makinesi Yüklü Kamyon Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İzmir'de İş Makinesi Yüklü Kamyon Kazası

22.01.2026 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca'da freni boşalan kamyonun otomobile çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde freni boşalan iş makinesi yüklü kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada kamyonun üzerindeki iş makinesi viyadükten aşağı düşerken, otomobil köprüde asılı kaldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Buca ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Homeros Bulvarı'ndan Konak istikametine seyir halinde bulunan 42 AFV 856 plakalı iş makinesi yüklü kamyonun, frenlerinin boşalması sonucu önünde seyreden 35 BDK 20 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyerleri kırarak köprüde asılı kalırken, kamyon üzerinde yüklü bulunan iş makinesi ise köprüden aşağı düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Viyadükte asılı kalan otomobilde sıkışan yaralıların kurtarılması için itfaiye ekipleri demir kesme aletleriyle çalışma yaptı. Araç içerisinden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan M.Ş. (49) ve B.E. (19) hastaneye sevk edilirken, B.E.'nin entübe edildiği öğrenildi. İ.B.K. (23) isimli yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Şirinyer Polis Merkezi Amirliği tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, İzmir, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de İş Makinesi Yüklü Kamyon Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kağıthane’deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Kağıthane'deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
’’Mutluyuz’’ diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu ''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
Trump, Toyota CEO’su ile yaşadığı diyaloğu anlattı Trump, Toyota CEO'su ile yaşadığı diyaloğu anlattı
Diego Simeone’den Galatasaray’ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

20:49
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
20:29
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker’den yardım
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker'den yardım
19:40
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
19:33
Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
18:39
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 21:19:30. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de İş Makinesi Yüklü Kamyon Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.