İzmir'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 8 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 8 yaralı

6 saat önce

İzmir'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 8 kişi yaralandı.

İzmir'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 8 yaralı, System.String[]

İzmir'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 8 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 RU 716 plakalı midibüs, İzmir- Aydın kara yolu Adnan Menderes Havalimanı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada hafif yaralanan 8 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, midibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Aydın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:58 Kaynak: AA
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