İzmir'de kaçak avlanan balıkçılara bu yıl, 183 bin 585 lira para cezası kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de kaçak avlanan balıkçılara bu yıl, 183 bin 585 lira para cezası kesildi - Son Dakika

İzmir'de kaçak avlanan balıkçılara bu yıl, 183 bin 585 lira para cezası kesildi

6 saat önce

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetimlerinde bu yıl, 183 bin 585 lira idari para cezası uyguladığı bildirildi.

İzmir'de kaçak avlanan balıkçılara bu yıl, 183 bin 585 lira para cezası kesildi, System.String[]

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetimlerinde bu yıl, 183 bin 585 lira idari para cezası uyguladığı bildirildi.


Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, başta deniz patlıcanı olmak üzere su ürünlerinin yasa dışı yollardan avlanılarak yurt dışına çıkarılmasının önüne geçilmesi amacıyla, yıl boyunca kontrol ve denetim çalışmalarını sürdürdü.

"Sarı kuş" olarak da bilinen ve 2015 yılından beri aktif olarak görev yapan kontrol teknesi "Reisbey"in kaçak avcıların korkulu rüyası olduğu kaydedilen açıklamada, "2019 yılında Reisbey kontrol teknesi tarafında yapılan yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik 321 denetim sonucunda 183 bin 585 TL tutarında 127 idari para cezası uygulanmış, 87 adet av aracına (algarna takımı, trol ağı, gırgır ağı, ırgat vs) kontrol teknesi görevlileri tarafından el konulmuştur. 1700 kilogram deniz patlıcanına da el konularak denize bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:46 Kaynak: AA
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