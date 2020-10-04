İzmir'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

Birgi Mahallesi'nde devriye görevi yapan Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet mevkisindeki bir tarlada kaçak kazı yapıldığını belirledi.

Jandarma M.O, A.B. ve İ.K'yı kazı yaparken yakalandı.

Çevrede yapılan aramada 2 kazma, 2 dedektör, 2 dedektör kulaklığı ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ve cisimler ele geçirildi.