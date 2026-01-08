İzmir\'de Kaçakçılık Operasyonu: 500 Bin Makaron Ele Geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri tarafından bir depoya düzenlenen operasyonda, 500 bin adet doldurulmuş makaron ile çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüpheli şahısların bandrolsüz ürünleri saklamak için kullandığı bir depo tespit edildi. Savcılık izninin ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, depoda yaptıkları aramalarda; 500 bin adet doldurulmuş makaron, bin 620 paket bandrolsüz sigara, 71 adet 9 mm çapında fişek ve 273 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler M.F. (60) ve Z.Ş. (51) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet", "Uyuşturucu madde ticareti" ve "Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR