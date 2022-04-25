İzmir'de kağıt depolama alanında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de kağıt depolama alanında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

25.04.2022 21:24

İzmir'de kağıt depolama alanında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor İzmir'in Tire ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasının hurda kağıt depolama alanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İzmir'de kağıt depolama alanında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasının hurda kağıt depolama alanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın saat 19.30 sıralarında, TOKİ Mahallesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasının hurda kağıt depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, AKS 110 ekipleri ve dumandan etkilenenler için sağlık ekipleri sevk edildi. Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran itfaiye araçlarına su takviyesi için 2 adet tanker gönderdi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de kağıt depolama alanında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
İzmir'de kağıt depolama alanında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
İzmir'de kağıt depolama alanında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
İzmir'de kağıt depolama alanında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
İzmir'de kağıt depolama alanında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
İzmir'de kağıt depolama alanında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
İzmir'de kağıt depolama alanında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
İzmir'de kağıt depolama alanında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | İZMİR'DE KAĞIT FABRİKASININ HURDA DEPOLAMA ALANINDA YANGIN Son dakika haberleri | İZMİR'DE KAĞIT FABRİKASININ HURDA DEPOLAMA ALANINDA YANGIN Son dakika haberleri | Hakkari'de tandır evi ve odunlukta yangın Son dakika haberleri | Hakkari'de tandır evi ve odunlukta yangın

İtfaiye, Yangın, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kağıt depolama alanında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor - Son Dakika


Son Dakika
20:53 Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Neşet Ertaş'ın cenazesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaşadığı anıyı paylaştı
20:36 Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya'nın ruble ile ödeme şartını kabul etti
20:34 Antalya'da hareket eden otobüse tutunurken altında kalan patenli çocuk hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı
19:53 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'nın mahkemedeki sözleri: Bu yargı kullanılarak yapılan bir suikast eylemidir
19:46 Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düşüş anları ortaya çıktı!
19:37 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 604 yeni vaka tespit edildi
19:37 Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu!
19:25 Gezi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verildi! İşte karar sonrası sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler
19:10 1915 olaylarına "Soykırım" diyen Biden'a Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki verdi: Üzerinde durmaya bile gerek duymuyoruz
19:08 Erdoğan'dan 15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi açıklaması: Sonuna gelindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 21:36:13. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de kağıt depolama alanında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement