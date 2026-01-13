İzmir'de Kaybolan Kadının Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Kaybolan Kadının Cesedi Bulundu

İzmir\'de Kaybolan Kadının Cesedi Bulundu
13.01.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Bornova'da kaybolan Mihriban Yılmaz'ın cesedi, Fatih İnan'ın itirafıyla ormanda bulundu.

İZMİR'in Bornova ilçesinde geçen 29 Aralık'ta kaybolan Mihriban Yılmaz'ın (26) cesedi ormana gömülü bulundu. Gözaltına alınan 5 şüpheliden Yılmaz'ı boğduktan sonra ormana gömdüğünü itiraf eden Fatih İnan (26) tutuklandı.

Olay, 29 Aralık 2025'te Ümit Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle oturan Mihriban Yılmaz, akşam saatlerinde evden çıkıp yakınlarında yaşayan akrabalarının yanına gitti. Bir süre burada kalan Yılmaz, "Biriyle görüşeceğim" diyerek ayrıldı. Bu tarihten sonra kendisinden haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, Yılmaz'ın olay günü saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak'taki boş arsaya gittiğini, burada kendisini bekleyen otomobile bindiğini tespit etti. Aracı kullanan kişinin Fatih İnan olduğu belirlendi. Şüphelinin, Yılmaz'ın akrabalarıyla aynı binada oturduğu da saptandı.

İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri, önceki gün Fatih İnan ile birlikte R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ.'yi (25) gözaltına aldı. Fatih İnan'ın Cinayet Büro Amirliği'ndeki ilk ifadesinde Mihriban Yılmaz'ı tanımadığını söylediği öğrenildi. İfadesinde önce sanal medya üzerinden haberleştiklerini, görüşmek için boş arsada buluştuklarını ve otomobilde bir süre oturduktan sonra Yılmaz'ın ayrıldığını belirten İnan, bir süre sonra ise Yılmaz'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü itiraf etti. Şüphelinin gösterdiği yerdeki aramada Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Yılmaz'ın kaybolmadan önceki son görüntülerine de ulaşıldı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Yılmaz'ın 29 Aralık'ta sokakta telefonla konuşarak yürüdüğü anlar yer aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih İnan tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Cinayet, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Kaybolan Kadının Cesedi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

14:28
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:06:59. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Kaybolan Kadının Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.