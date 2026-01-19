İzmir\'de Kaza: Bir Çocuk Yaralandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir çocuk hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün gece saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yıldırım Beyazıt Caddesi ile Sokullu Sokak kesişiminde, 35 AGZ 221 plakalı otomobil ile 35 BAD 562 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 35 BAD 562 plakalı otomobil kontrolden çıkarak elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada hafif yaralanan bir kız çocuğuna, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - İZMİR