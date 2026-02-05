İzmir'de Kentsel Dönüşüm Uyarısı - Son Dakika
İzmir'de Kentsel Dönüşüm Uyarısı

05.02.2026 11:31
Prof. Dr. Kozanoğlu, İzmir'deki binaların yüzde 52'sinin eski yönetmeliklere göre yapıldığını belirtti.

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, İzmir'de yapı stokunun yüzde 52'sinin 1975 yılı deprem yönetmeliğine göre inşa edildiğini ve binaların yüzde 36'sının ise kaçak olduğu belirtti. Kentsel dönüşümün teşvik edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Kozanoğlu, "120 metrekarelik toplu mezarlarda oturmak yerine 90 metrekarelik güvenli toplu konutlarda yaşamayı özendirmemiz gerekir" dedi.

İEÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, İzmir'deki yapı stokunun büyük bölümünün eski deprem yönetmeliklerine göre yapıldığını belirterek değerlendirmelerde bulundu. İzmir'deki binaların önemli kısmının yaşlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Kozanoğlu, "İzmir'deki binalarımızın yüzde 52'si 1975 yılı deprem yönetmeliğine göre yapılmışken, 1998 yılı deprem yönetmeliğimize göre yapılan binaların oranı yüzde 12, İzmir'de yüzde 36 oranında ise kaçak yapı stokumuz var. Kaçakların bir an önce kontrol edilmesi şart. Şu anda 1975 yılı deprem yönetmeliğine göre yapılan binalar 50 yaşına girmiş ya da doldurmuş durumda ve bu evlerin kullanıcıları da çoğunlukla 80-85 yaşındaki yaşlı insanlar olabiliyor" dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM TALEPLERİNDE YÜZDE 60-70 ORANINDA AZALMA YAŞANDI'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından kentsel dönüşüme olan ilginin zamanla azaldığını belirten Prof. Dr. Kozanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem korkusuyla ve yaşanan o acıların görüntüleriyle insanlar bir an önce yeni binalara geçmek istediler. Ancak zaman içinde bu yaşlı kategorisindeki insanlar 'Doğduğum evde ölmek isterim' düşüncesiyle kentsel dönüşümden biraz uzaklaştılar. Böyle baktığımızda son 1,5 yılda kentsel dönüşüm taleplerinde yüzde 60-70 oranında bir azalma yaşandı."

'VATANDAŞLARI KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖZENDİRMEMİZ GEREKİR'

Deprem riskinin büyük oranda insan kaynaklı hatalardan oluştuğunu dile getiren Prof. Dr. Kozanoğlu, "Binaların yapım öncesi, yapım sırasındaki ve yapım sonrası hatalar olarak sınıflandırabiliriz. Yapım öncesinde doğru zeminlere doğru imar verilmesi gerekir. Dere yataklarına ve tarım alanlarına imar verilmemelidir. Yapım sırasında doğru proje, doğru malzeme, doğru uygulama ve doğru denetim büyük önem taşır. Yapım sonrası hatalar olarak ise doğru kullanıcıyı ekliyorum. Çünkü kullanıcı olarak binalarımızı teslim aldıktan sonra baca geçirmek, restoran için kolon kesmek, kuaförün kirişi kesmesi gibi birçok zafiyet yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümün teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kozanoğlu, "120 metrekarelik toplu mezarlarda oturmak yerine 90 metrekarelik güvenli toplu konutlarda yaşamayı özendirmemiz gerekir. Halkın bilinçlendirilmesi, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarıyla iş birliği yapılması önemli. Ayrıca binaların da araçlar gibi belirli periyotlarla denetlenmesi, yerinde incelenmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

