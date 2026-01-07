İzmir'de Kişisel Verilerle İlgili Soruşturma

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde "kadın öğrencilere ait kişisel verilerin izinsiz şekilde ele geçirilerek yayımlandığı" iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde "2001 yılından bu yana kayıt yaptırmış kadın öğrencilere ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek yayımlandığı" iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak ile Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma, Yok Etme, Erişilmez Kılma ve Sisteme Veri Yerleştirme" suçları yönünden, Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, operasyonlarda 3 şüphelinin gözaltına alındığı ve şüphelilerin bilişim sistemleri ve dijital materyallerin el konulduğu bilgisine yer verildi.

Şüphelilerin işlemlerinin ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.