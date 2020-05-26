İzmir'de kısıtlama kurallarına uymayanlara 3 milyon lirayı aşkın ceza - Son Dakika

İzmir'de kısıtlama kurallarına uymayanlara 3 milyon lirayı aşkın ceza

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü günü itibari ile İzmir'de, kısıtlama kurallarına uymayan şahıslara toplam 3 milyon 394 bin 598 lira para cezası uygulandı.

İzmir'de kısıtlama kurallarına uymayanlara 3 milyon lirayı aşkın ceza, System.String[]

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü günü itibari ile İzmir'de, kısıtlama kurallarına uymayan şahıslara toplam 3 milyon 394 bin 598 lira para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde ve ilçelerde denetimlerini sürdürüyor. Alınan bilgiye göre kısıtlamanın başladığı Cuma gece yarısından bu gece saat 00.00'a kadar yapılan denetimlerde, kısıtlama kurallarına uymayan 9 kişiye adli işlem, bin 589 kişiye idari işlem uygulandı. Kısıtlama kurallarına uymayanlara toplam 3 milyon 394 bin 598 lira para cezası uygulandı.

Ekiplerin İzmir genelindeki denetimleri, kısıtlamanın sona ereceği 26 Mayıs gecesine kadar devam edecek. - İZMİR

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 01:54 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kısıtlama kurallarına uymayanlara 3 milyon lirayı aşkın ceza - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu 9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız         
01:29
Singapur'da yapılan araştırma koronavirüs hastalarının 11. günün ardından bulaştırıcı olmadığını ortaya koydu Singapur'da yapılan araştırma koronavirüs hastalarının 11. günün ardından bulaştırıcı olmadığını ortaya koydu         
00:44
WhatsApp'ın sohbet yedeklemesinde güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı WhatsApp'ın sohbet yedeklemesinde güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı         
00:24
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi         
00:21
Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü         
23:57
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı         
23:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı         
23:41
İçişleri Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'ndan "polis zorbalığı" başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez         
23:32
İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük         
23:15
İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı         
22:38
Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı         
22:11
Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor         
21:39
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı         
21:34
Ali Babacan, Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz         
21:23
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması         
21:16
Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek         
21:07
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi         
20:09
Ankara'da jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 kişi öldü Ankara'da jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 kişi öldü         
20:01
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici         
19:45
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm 17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm         
19:39
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım         
19:19
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti         
19:12
Emniyet'ten Emniyet'ten "Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı" iddialarına ilişkin açıklama geldi         
19:02
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı         
18:59
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu         
18:58
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı         
18:51
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı? Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?         
18:35
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar         
17:41
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 02:55:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de kısıtlama kurallarına uymayanlara 3 milyon lirayı aşkın ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]