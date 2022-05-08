İzmir'de kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı: 4 yaralı

08.05.2022 01:36

İzmir'de kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı: 4 yaralı İzmir'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı.

İzmir'de kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı: 4 yaralı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Balçova istikametinden Konak yönüne gitmekte olan V.A., idaresindeki 35 TVC 78 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yolcu konumundaki 4 yaralı sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulanslara alındı. Çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken, kazadan yara almadan kurtulan araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, otomobil çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı: 4 yaralı
İzmir'de kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı: 4 yaralı
İzmir'de kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı: 4 yaralı
İzmir'de kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı: 4 yaralı
İzmir'de kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı: 4 yaralı

YORUMLAR
500
OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 YARALI OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 YARALI Manisa'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı Manisa'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

Münir Karaloğlu, Otomobil, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı: 4 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
01:09 Taraftarın engellendiğini görünce çok sinirlendi! Ali Koç hışımla arabasından inerek olaya müdahale etti
00:54 CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na gelen tepkiler üzerine sessizliğini bozdu: Bırakın çeteler kaygılansınlar, uykuları kaçsın
00:07 Liverpool'a şampiyonluk yolunda ağır yara aldı! Kırmızılar, sahasında Tottenham'la berabere kaldı
23:49 23 gündür haber alınamıyordu! 71 yaşındaki vatandaş ölü bulundu
23:48 Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen turist gözaltına alındı
23:47 Siyaset gündeminin yoğunluğuna aldırmadı! Büyük Türkiye Partisi lideri ofisinde bilgisayar oyunu oynarken fotoğrafını paylaştı
23:44 Portekiz Ligi'nde şampiyon Porto! 30. kez mutlu sona ulaştı
23:16 Manchester United rezil oldu! Ronaldo ve arkadaşları Şampiyonlar Lige gitme şanslarını yitirdi
22:57 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 2023 seçimlerinde ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu'na destek verecek
22:45 Domenec Torrent'in basın toplantısında konuştu! İşte Galatasaray taraftarını şaşırtan açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 01:51:44. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement