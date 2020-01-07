İzmir'de köpekten kaçan öğrenciye otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde köpekten kaçan kız öğrenciye otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ulukent Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Rojin Yakıt'ın ölümüne neden olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, kaldırımda yürüyen Rojin'in önüne çıkan bir köpekten korkarak yola fırlaması, bu sırada arkadan gelen bir otomobilin kıza çarpması yer alıyor.

29 Ekim Mahallesi'nde, havlayan köpekten kaçan Rojin Yakıt'a, İzmir- Çanakkale kara yolunda Ö.K. idaresindeki 35 AL 2896 plakalı otomobil 5 Ocak Pazar akşamı çarpmış, sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.