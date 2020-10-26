İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 90 bin 900 lira ceza kesildi - Son Dakika

İzmir'de jandarma ekipleri, geçen hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirine uymadığı belirlenen 4 iş yeri ile 53 kişiye, toplam 90 bin 900 lira ceza kesti.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge doğrultusunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Ekim'de "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla Kovid-19 denetimi yaptı.

Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 4 iş yeri ve 53 kişiye toplam 90 bin 900 lira ceza verildi.