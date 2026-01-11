İzmir'de Kültür Sanat Etkinlikleri - Son Dakika
Kültür Sanat

İzmir'de Kültür Sanat Etkinlikleri

11.01.2026 11:16
İzmir'de 12-18 Ocak'ta tiyatro, opera, konser ve sergilerle dolu bir kültür sanat programı var.

İzmir'de 12-18 Ocak'ta tiyatro, opera, bale, konser ve sergilerden oluşan kültür sanat programı izleyiciyle buluşacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 13-15 Ocak'ta "Fındıkkıran" balesini, 17 Ocak'ta ise "Attila" operasını sahneleyecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyicilerle buluşturacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Arzunun Onda Dokuzu", "Otobüs Durağında Üç Bencil", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Ben Feuerbach", "Yuko" ve "Kırmızı Kanatlı Baykuş" sahnelenecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 15 Ocak'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda "Klasiklerimiz" konserini gerçekleştirecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 16 Ocak'ta şef Christoph Mathias Mueller yönetiminde, solist Bomsori Kim eşliğinde konser verecek.

İKSF'de söyleşi ve sergiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) hafta boyunca çeşitli söyleşi, atölye ve sergilere ev sahipliği yapacak.

"Yedi Güzel Adam'ın Gözüyle Şehir ve İzmir" söyleşisi 12 Ocak'ta Alsancak Halk Kütüphanesi'nde düzenlenecek.

İKSF'de 14 Ocak'ta Selim Öztaş Musiki Kulübü tarafından "Ustasından Dinlediğim Şarkılar" konseri verilecek.

Sultan Serdar Doksöz'ün "Şair Anne'den Şiir Tadında Masallar" dinletisi 15 Ocak'ta, Dr. Gökçe Zeynep Güzey ve İhsan Çelikdemir tarafından düzenlenen "Aşık Gevheri" anma günü etkinliği 16 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Aynı gün Harika Külçür'ün "Umutla Güçlenen Toplumsal Farkındalık" söyleşisi de sanatseverlerle buluşacak.

Arzu Yılmaz'ın "Linol Baskı" sergisi 17 Ocak'a, Ömer Durmaz'ın küratörlüğünü yaptığı "Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı" sergisi ise 20 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Notes of No Man's Land topluluğu ile piyanistler Lito Thomou ve Erato Alakiozidou, 17 Ocak'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Astor Piazzolla ve Pablo Ziegler'in tango eserlerini iki piyano için yeniden yorumlayacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, İzmir, Müzik, Sanat, Son Dakika

