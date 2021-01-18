İzmir'de kumar oynayan 27 kişiye 195 bin lira ceza - Son Dakika

Evde yapılan aramada 35 gram esrar ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Kumar oynayanlardan M.K. ise "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan aranması nedeniyle gözaltına alındı.

İşletme sahibi E.E. ile çalışanlar G.K. ve M.C.B. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilere kumar oynamak, kapalı alanda sigara içmek, sosyal mesafe kurallarını ihlal ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçlarından toplam 161 bin 82 lira idari para cezası kesildi.

İzmir 'in Bornova ve Menderes ilçelerinde, kumar oynadığı tespit edilen 27 kişiye, 195 bin 251 lira ceza kesildi.

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