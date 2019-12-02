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Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de 'Matrakçı Nasuh'un izinde: Menazilname' sergisi açıldı - Son Dakika

İzmir'de "Matrakçı Nasuh'un izinde: Menazilname" sergisi açıldı

7 saat önce

Minyatür sanatçısı, hattat, tarihçi ve matematikçi Matrakçı Nasuh'un farklı yönlerini anlatan "Matrakçı Nasuh'un izinde: Menazilname" resim sergisi İzmir'de sanatseverlerle buluştu.

İzmir'de

Minyatür sanatçısı, hattat, tarihçi ve matematikçi Matrakçı Nasuh'un farklı yönlerini anlatan "Matrakçı Nasuh'un izinde: Menazilname" resim sergisi İzmir'de sanatseverlerle buluştu.

İzmir Resim ve Heykel Müzesi Turgut Pura Salonu'nda açılan sergide Figen Gürsoy, Filiz Süllü, Müge Nisari, Ufuk Tekin, Şule İşbilen ve Yeliz Yılmaz'a ait 116 eser yer alıyor.

Figen Gürsoy, açılışta yaptığı konuşmada, Matrakçı Nasuh'un çok büyük bir değer olduğunu belirterek, "Amacımız, kültür tarihimizin en kıymetli parçalarından biri olan bu muhteşem kitaptaki minyatürlerin ilk kez tamamını reprodüksiyon olarak üreterek tanınmasına katkıda bulunmaktır. Bu projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmesi de bizleri onurlandırdı." dedi.

Sergi 22 Aralık'a kadar açık kalacak.

Matrakçı Nasuh kimdir?


Minyatür sanatçısı, hattat, tarihçi, matematikçi Matrakçı Nasuh'un 1480'de Saraybosna'da doğduğu ve Sultan II. Bayezid döneminin (1481-1512) sonlarına doğru Enderun'da öğrenim gördükten sonra öğrenci yetiştirmeye başladığı biliniyor.


Ünlü bir hattat olan Matrakçı Nasuh, divani ve nesih yazı stillerinde değişiklikler yaptı. Sopalarla oynanan ve bir tür savaş oyunu olan "matrak" adlı sporda ustalığından dolayı "matrakçı" lakabıyla anılan Nasuh'un, minyatür-harita karışımı kendine has bir üslubu bulunuyor.


Matrakçı Nasuh, ölümünün 450'nci yılı çerçevesinde 2013'te UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri listesi kapsamına alınmıştı.

Yeliz Yılmaz, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:16 Kaynak: AA
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