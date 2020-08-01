İzmir'de otluk ve makilik alanda yangın - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde, otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Helikopterlerin de müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Homeros Vadisi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenler, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 5 arazöz ve 1 iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.