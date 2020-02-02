İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

22 dakika önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde, yakınlarının asker eğlencesinden dönen kişilerin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesinde, yakınlarının asker eğlencesinden dönen kişilerin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Ankara Caddesi Naldöken Mahallesi girişi yakınında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 35 HC 9129 plakalı otomobil seyir halinde olduğu sırada, kontrolden çıkarak cadde üzerinde takla attı. Trafik kazasını gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ferdi Kara (25), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Cesim Boztepe, Adem Kara, Musa Kara ve Mutlu Kara'nın tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ferdi Kara ve otomobilde bulunan yaralıların yakınlarının asker eğlencesinden döndüğü belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bornova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:37 Kaynak: DHA
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