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İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

23.12.2021 20:21
İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ile bir doktorun eşinin öldürülmesine ilişkin cezaevinde intihar eden faille bağlantılı oldukları gerekçesiyle yargılanan iki sanık, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ile bir doktorun eşinin öldürülmesine ilişkin cezaevinde intihar eden faille bağlantılı oldukları gerekçesiyle yargılanan iki sanık, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaya tutuklu sanıklar M.S.Ç. ve S.C.D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Ö.K. ile taraf avukatları ve maktullerden Hatice Gülcemal'in ailesi ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanık M.S.Ç, iki yıldır suçsuz yere tutuklu olduğunu savunarak, "Herhangi bir şekilde yardım amacım yoktu. Güvenlik güçlerine kapıyı ben açtım. Beraatimi istiyorum." dedi.

Diğer sanık S.C.D. de suçsuz olduğunu iddia ederek, "Tek suçum Enver Yıldız (cinayetleri işleyen ve cezaevinde intihar eden kişi) ile İzmir'e gelmem ve onunla arkadaşlık yapmam. Bunun dışında hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum." diye konuştu.

Maktul yakınlarının avukatları ise sanıkların kurgu içinde olduğunu savunarak, sanıkların iddianamedeki sevk maddelerince cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, olayın azmettiricisi M.S.Ç. ve suça iştirak eden S.C.D'yi Mehmet Park ve Hatice Gülcemal'e yönelik eylemleri nedeniyle "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Ayrıca, S.C.D'nin söz konusu olaydan 1 gün önce bir kadına yönelik "nitelikli yağma" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işlediği gerekçesiyle 8'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Heyet, tutuksuz sanık Ö.K'nin ise beraatini kararlaştırdı.

Olay

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), 29 Aralık 2019 akşamı İzmir Ertuğrul Mahallesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla öldürülmüştü.

Bu olaydan kısa süre sonra genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine 600 metre mesafedeki evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Zanlı Enver Yıldız, bir polisin silahla yaralandığı operasyon sonrasında yaralı olarak yakalanmış, Torbalı Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Yıldız olaydan 2 hafta sonra cezaevinde intihar etmişti. Soruşturma devam ederken, Yıldız'ın ölümü nedeniyle ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti. Cinayetlerle ilgisi olduğu iddia edilen 3 kişi hakkında dava açılmıştı.

Sanıklardan S.C.D. hakkında, intihar eden zanlı Enver Yıldız'la birlikte söz konusu olaydan 1 gün önce bir kadına yönelik "nitelikli yağma" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını da işlediği gerekçesiyle ek iddianame düzenlenmişti.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Torbalı, İntihar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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