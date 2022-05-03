İzmir'de Ramazan Bayramı öncesi uyuşturucu tacirlerine darbe: 38 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de Ramazan Bayramı öncesi uyuşturucu tacirlerine darbe: 38 tutuklama

03.05.2022 00:58
İzmir'de Ramazan Bayramı öncesi uyuşturucu tacirlerine darbe: 38 tutuklama

İzmir'de Ramazan Bayramı öncesi 24 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik 24 ayrı operasyonda çok miktarda çeşitli türde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 52 şüpheliden 38'i tutuklandı.

İzmir'de Ramazan Bayramı öncesi 24 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik 24 ayrı operasyonda çok miktarda çeşitli türde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 52 şüpheliden 38'i tutuklandı.

İzmir'de polis ekiplerince Ramazan Bayramı öncesi alınan tedbirler çerçevesinde uyuşturucunun sokak düzeyli mücadelesine hız kesmeden devam edilerek, organize suç örgütleri ve her türlü suç ve suçluyla mücadele dahilinde operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesinde il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonların deşifre edilmesine yönelik yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde 24 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Ekipler tarafından tespit edilen 23 adres ve 2 araçta yapılan aramalarda; 2 kilo 859 gram esrar-skank, 3 kilo 16 gram bonzai, 3 kilo 408 gram metamfetamin, 1 kilo 505 gram kokain, bin 43 adet ecstasy, 229 adet captagon, bin 118 adet sentetik ecza maddesi, 3 hassas terazi, 8 tabanca, 2 türek, 77 tabanca ve tüfek fişeği, 7 şarjör ve operasyonlar neticesinde 52 şüpheli gözaltına alındı.

38 tutuklama

Gözaltına alınan 52 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 38'i tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

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Ramazan Bayramı, Uyuşturucu, Nisan, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Ramazan Bayramı öncesi uyuşturucu tacirlerine darbe: 38 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Ramazan Bayramı öncesi uyuşturucu tacirlerine darbe: 38 tutuklama - Son Dakika
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