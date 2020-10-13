DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 27

13.10.2020 18:56
DHA YURT BÜLTENİ - 27, System.String[]

İstinat duvarı otomobilinin üstüne çöktüİzmir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, suya kapılan kadın kurtarıldı (4)İzmir'de, sağanak yağmur sonrası Bayraklı'da istinat duvarının maddi hasara yol açtığı otomobille ilgili konuşan Ahmet Albak, "Yukarıda yazıhanedeydim.

İstinat duvarı otomobilinin üstüne çöktü

İzmir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, suya kapılan kadın kurtarıldı (4)

İzmir'de, sağanak yağmur sonrası Bayraklı'da istinat duvarının maddi hasara yol açtığı otomobille ilgili konuşan Ahmet Albak, "Yukarıda yazıhanedeydim. Bir anda bir gürültü duyduk. Baktık ki duvar çökmüş. Bu duvara dolgu yapıldığı için çöktü. Duvar çok basit bir şekilde yapılmış. Dolguya yağmur yüklenince arabanın üzerine çöktü. Araba pert oldu şuanda. Daha önce çökme olmamıştı, ara sıra su basıyordu. Duvarda dolgu olmasaydı, böyle olmazdı" dedi. Esnaf Oğuz Özgür ise, "Saat 15.00 ile 17.00 arası yağan yağmur çok hızlıydı. İşletmelerimizi deniz seviyesinin altında olmasından dolayı her yağmurda bu mağduriyeti yaşıyoruz. İZSU'ya defalarca telefon etmemize rağmen ne yazık ki görevli arkadaşlar yetişemediklerini, sırayla yaptıklarını söylediler. Sanırım ana arterlerdeki devir daimde bir sıkıntı var. Ne yazık ki sürekli mağdur olmak durumunda kalıyoruz. Aşırı yüklenmeden dolayı üstümüze duvar çöktü. Araçlar hasar gördü. Yağmur bu şekilde devam ederse komple bu duvar çökebilir. Şuan maddi hasarla atlatıldı ama arabanın yanında veya içinde olsaydık, can kaybı da olabilirdi. Yetkililerden ilgilenmelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

DHA YURT BÜLTENİ - 27
DHA YURT BÜLTENİ - 27
DHA YURT BÜLTENİ - 27

Araba, Duvar, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Son Dakika

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