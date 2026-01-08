Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler, trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmurla birlikte hava da karardı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
