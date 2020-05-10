İzmir'de sahiller 65 yaş ve üzeri kişilerle doldu - Son Dakika

İzmir'de sahiller 65 yaş ve üzeri kişilerle doldu

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 4 saatliğine sokağa çıkma kısıtlamaları sona eren 65 yaş üzeri kişiler, soluğu sahilde alıp, güneşli bir havada yürüş yapmanın keyfini çıkardı.

65 yaş ve üzeri kişiler, saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla beraber kendilerini sahil kenarına attı. 21 Mart'tan bu yana evde olan 65 yaş üzeri vatandaşlar, güzel ve denizin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar parklarda otururken bazıları ise yürüyüş yapıp bisiklet sürmeyi tercih etti. Vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takarak koronovirüse karşı önlem aldığı görülürken, sosyal mesafe kuralına ise pek uyulmadı. Maskesi olmayanlara ise belediye ekipleri tarafından maske dağıtımı yapıldı.

Son dakikaya kadar dışarı çıkma hakkını kullanacağını söyleyen Adem Sarıkaya (66), "Allah bu süreçte hepimizin yardımcısı olsun. Bugün çok sevinçliyim. Eşimle ve arkadaşlarımla birlikte dışarıya çıktık. Herkesin yüzünün gördüğünü gülüyorum. Saat 15.00'e kadar vaktim var ve son dakikaya kadar hakkımı kullanacağım" dedi.

Çok fazla dışarda kalmayacağının altını çizen Hasan Gül (74), "Haftalardır adeta evde hapistik. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte sahile geldik. Devamlı olarak gidip geldiğim bir yerdi zaten burası. Biraz hava aldıktan sonra eve gireceğim. Çünkü kızım bir sağlıkçı ve ne şartlarda çalıştığını biliyorum. O nedenle çok risk almadan ve risk yaratmadan döneceğim" diye konuştu.

Evde oldukları süre boyunca eşiyle sık sık tartıştıklarını söyleyen Gülşen Gül (70), "Günlerce evin içinde sıkıldık ve eğlenmek için hava almaya çıktık. Her zaman geldiğimiz yer burası ama artık daha kısıtlı. 51 günlük süreçte hep evdeydik. Ev ve balkon arasında gidip geldik. Dışarı çıkamayınca gelip, eşimle tartışmaya başlamıştık" diye konuştu.

Zehra Cirit (68) ise mutluluğunu şu sözlerle açıkladı:

"Kendimi çok iyi hissediyorum. Kuş gibi hafifledim. Hava da püfür püfür esiyor. Umarım devamı geliyor. Biraz eve girip, tekrar dışarı çıkarak verilen bu 4 saatlik iznin tadını çıkaracağım."